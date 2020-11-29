رسالة مصطفى حجاج لأحمد فهمي بعد هجومه على شيكابالا: "مفيش أسياد على حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه المطرب مصطفى حجاج، رسالة عتاب للفنان أحمد فهمي، بعد هجومه على قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب حجاج، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مخاطبا أحمد فهمي: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير.. وبعدين مفيش حد أسياد على حد دي كورة مكسب وخسارة على الجميع.. وشيكابالا لاعب محترم.. أنا أهلاوي بس زي ما الأهلي بيكسب، الزمالك برضو بيكسب".

وكان الفنان أحمد فهمي قدّم رسالة اعتذار لقائد نادي الزمالك شيكابالا، بعد تعرضه للهجوم من قِبل بعض جماهير النادي الأهلي.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رغم خلافي معه الشديد ومفيش صلح لا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الفيديو ده منظر بشع، إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك.. لكن موقفي منك لن يتغير".

المفارقة أنه سرعان ما تراجع فهمي عن اعتذاره لشيكابالا، وكتب مجددا عبر "فيسبوك": "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كده وتعمل كده، فك كده متبقاش نفسيتك قفشة".

وتوّج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".