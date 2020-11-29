"سيلفي" شيماء سيف ورنا رئيس جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها جذابة، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة لها من داخل أحد الكافيهات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أنيقة وجذابة.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة "سيلفي" من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق.

صبري فواز

شارك الفنان صبري فواز جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أبيض أنيق.

مادلين طبر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المسارح.

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة مرتدية "برنيطة".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المسارح.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة".