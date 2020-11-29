تراند اليوم : وصلة رقص لفنانة خليجية مع فنان شهيرعلى الهواء مباشرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قيام الفنانة الخليجية الشابة حلا الترك بأداء وصلة رقص على الهواء مباشرة.

وجاء ذلك خلال حلقة تلفزيونية جمعتها مع الممثل الكوميدي عباس جعفر الذي قام بتعليم الترك أداء بعض حركات الدبكة اللبنانية، وذلك ضمن برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفة الآغا على شاشة MBC.

وحقق الفيديو آلاف المشاهدات في وقت قصير، حيث أعرب بعض رواد مواقع التواصل عن رفضهم لذلك، وعلق أحدهم قائلا :" غناء وفهمناها ولكن رقص عيب وحرام".

وعلق آخر :" وعلى الدنيا السلام".