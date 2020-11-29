تراند اليوم : صادم.. وفاة زوج فنانة شهيرة أثناء احتفالها بيوم ميلادها

وكان زوج الفنانة السورية سراج الدين الأتاسي، قد توفي اليوم السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية إثر سكتة قلبية.
وعاشت سوزان نجم الدين معاناة بسبب الفراق والبعد قسرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين.
وأعربت الفنانة السورية، عن حزنها الشديد على زوجها الراحل وقلقها على أبنائها من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في حديثها : "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر .. ليفرقنا. فقدت اليوم زوجي الحبيب..نصفي الآخر وأبو أولادي".
وأضافت : سراج الدين الأتاسي؛ ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحا..رحمك الله يا أب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه".