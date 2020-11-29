تراند اليوم : (فيديو) ببطن عارٍ.. فنانة خليجية تستفز متابعيها

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الفنانة اليمنية أروى، وهي تكشف عن بطنها، ما تسبب في استفزاز لمتابعيها.

وكشفت الفنانة أروى من خلال مقطع الفيديو عن سر نحافتها المفرطة من خلال تعرية بطنها.

وأضافت :" بخصوص الناس اللي سألوني إيش سويتي عشان أضعف هي كذا شغلة مع بعض يعني هي مجموعة حكايات، راح أقولكم ايش أسوي ".

وتابعت في حديثها: " أول شئ هو تنظيم أكل الدهون ولديها تطبيق يحسب لها ما هي نسبة الدهون التي أكلتها مثلا أكلت ٢٠٠ جرام أرز فتحسب الدهون والسعرات الحرارية ".

وأوضحت أروى أنها تحاول أن تأكل في حدود، منوهة أنها لا تنقصه كثيرا حتى لا يفهم جسمك إنك تجوعه ولا يحرق الدهون.

وتابعت أيضا :" الشغلة الثانية إني اتبع الصيام المتقطع وهذا أكثر شيء ناسبني في الحياة صراحة، والصيام المتقطع هو إني أشرب مياه وقهوة بدون سكر ولا أكل شئ وأصوم أكثر من ١٦ ساعة ".

كما أشارت إلى أنها لا تحرم نفسها من أي طعام تحبه لكنها تحرص في المقابل على ممارسة الرياضة.