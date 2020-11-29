شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يواصل مواقفه الطريفة مع أصدقائه ويتقمص دور "الكوتش".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حسن الرداد مواقفه الطريفة مع أصدقائه، مثلما يظهر عبر حسابه الرسمي علي موقع إنستجرام، حيث سبق ونشر فيديو يتضمن مقلبًا في أحد أصدقائه، واليوم ظهر مرة أخرى أثناء وصلة هزار مع صديقه حمدى بدر الذي يعد مدير أعمال عدد من الفنانين داخل الجيم.



حسن الرداد

وذلك حينما تقمص الفنان حسن الرداد دور الكوتش أو المدرب في الجيم، الذى يقوم بتحفيز صديقه بصورة كبيرة، فى قالب كوميدي مثلما ظهر في الفيديو.





حسن الرداد وحمدي بدر

وكان الرداد قد تعاقد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب الفنان هانى سلامة، حيث يواصل مخرج العمل ماندو العمل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

هذا وتعد آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.