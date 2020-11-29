نانسى عجرم تهنئ نادى الهلال السعودى بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نادي الهلال السعودي، بحصده كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حسم ديربى الرياض أمام جاره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي.

وغردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، متفاعلة مع هاشتاج "كأس خادم الحرمين الشريفين"، قائلة: "ألف مبروك لنادي الهلال السعودي بطولة كأس الملك".



نانسي عجرم عبر تويتر

وفاز فريق الهلال السعودى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما حسم ديربى الرياض أمام جاره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على استاد الملك فهد الدولي، في المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة.

وسجل الكورى الجنوبى جانج هيون سو، الهدف الأول لصالح الهلال بالدقيقة العاشرة من زمن المباراة عن طريق ضربة رأسية رائعة، ثم أضاف النجم الفرنسي جوميز الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 42 من عمر اللقاء. وفى الشوط الثانى قلص أيمن يحيى الفارق بالهدف الأول للنصر بالدقيقة 71 من زمن المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 ألقاب في تاريخه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما حصد النصر كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات في تاريخه، حيث كان أخر تتويج له عام 1990.

ومن المقرر أن يحصل الهلال على الميداليات الذهبية بعدد 40 ميدالية، ومكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال، في المقابل، يحصل النصر المركز الثاني على الميداليات الفضية بعدد 40 ميدالية، ومكافأة مالية قدرها 5 ملايين ريال.

وتأهل النصر للمباراة النهائية من كأس الملك، على حساب الأهلى بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي، فيما حقق الهلال الفوز على أبها بهدفين دون رد.