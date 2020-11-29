شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة "أية من الجمال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل الفنان حمادة هلال، فيديو كليبه الجديد "أية في الجمال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب النجاح الكبير، الذي حققه البرومو، والذي يبرهن على حماسة كبيرة من قبل جمهور هلال لمتابعة احدث أعماله الفنية، الذي تعاون فيها مع المخرج عادل سرحان .

يذكر أن النجم حمادة هلال قد انتهى من تصوير الكليب منذ أيام حيث يجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص. وأعرب عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظراً لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الاجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

ويتغني حمادة هلال خلال الأغنية "آية من الجمال" بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن"، ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع كورونا .