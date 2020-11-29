شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: شيكابالا بيحب ناديه وأنا راجل أهلاوي وبحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد العوضى عن حبه لقائد نادي الزمالك شيكابالا واحترامه لموهبته الكبيرة كأحد أهم المواهب الكروية في الكرة المصرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك حين كتب بوست قال فيه: "أنا راجل أهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض علي انه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي في حب الأباتشي".



احمد العوضى فى حب شيكا

وكان كشف الجهاز الفنى للزمالك أن تغيير شيكابالا بمبارة الأمس، أمام الأهلى، جاء بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية، وهو الأمر الذى كان بمثابة نقطة تحول فى المباراة التى جمعت الفريقان فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء الذى جمع بين القطبين مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، وشهد تتويج الأهلى باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى القمة التاريخية التى جمعت الفريقين.

وتقدم الزمالك عن طريق لاعبه عمرو السولية ونجح محمود شيكابالا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى مرمى الأهلى فى مباراة الأمس، ليكون بمثابة الأمل الذى تجدد فى قلوب الجماهير البيضاء للعودة بالمباراة، بعدما أحرز الهدف فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، بعدما كان يتقدم الأحمر بهدفه الأول عن طريق عمرو السولية الذى سجله فى الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، إلا أن شيكابالا سدد قذيفة مدوية سكنت شباك مرمى محمد الشناوى ليتعادل الزمالك قبل أن يخطف أفشة هدف الفوز للأهلى فى الوقت القاتل.

وشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث جسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.