“آية من الجمال” لـ حمادة هلال.. جرعة زائدة من الفرح والأمل والتفاؤل

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدر الفنان المصري حمادة هلال بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” افيديو كليب أغنيته الجديدة “آية من الجمال” عبر قناة الشركة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية “آية من الجمال” من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، ويسعى من خلالها إلى تقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بأجواء صيفية مبهجة.

الكليب قام بتصويره حمادة هلال مع المخرج عادل سرحان في دبي، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

ويظهر حمادة هلال في الكليب بأسلوب مختلف وغير معتاد، فيتّسم العمل بطابع البهجة والسعادة والاعتماد على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

نفيد بالذكر أن كليب “آية من الجمال” حقق انتشارًا واسعًا فور طرحه فحصد نسبة مشاهدة مرتفعة عبر موقع “يوتيوب”.