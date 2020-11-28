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واشنطن: يتجاوز مسلسل "The Young and the Restless" الأميركي في الأول من ديسمبر عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000، علماً أنه أصلاً أحد المسلسلات التلفزيونية الأطول عرضاً.
وأفادت محطة "سي بي إس" الأميركية التي تعرضه بأن هذا المسلسل الذي "كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين. يصل يوم الثلاثاء (...) إلى معلم: الحلقة الرقم 12000" .
ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة "The young and the restless" باللغة الإنكليزية .
وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً...
ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.
وخصصت "سي بي إس" في المناسبة أسبوعاً "خاصاً" ستكون باكورته الاثنين، ويشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة.
وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً "بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل ، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل أميركي مستمر منذ 47 عاماً يبلغ حلقته الرقم 12000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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