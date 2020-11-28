المغنية شير في باكستان مستبقةً نقل فيل إلى كمبوديا

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اسلام اباد: التقت المغنية الأميركية شير الجمعة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قبل نقل فيل يعيش في ظروف مزرية في حديقة حيوانات بإسلام آباد إلى محمية في كمبوديا الأحد، بعد حملة خاضتها من أجل قضيته.

وقد وصلت المغنية الشهيرة إلى إسلام أباد هذا الأسبوع لمشاهدة الفيل كافان قبل نقله يوم الأحد بطائرة شحن إلى محمية للحياة البرية في كمبوديا. وقد كافحت شير لسنوات لإنقاذ الفيل وساهمت مالياً في تكاليف نقله،

وجاء في بيان أن رئيس الوزراء "شكر شير على حملتها ودورها في هذا الصدد، وثمّن جهودها" لوضع كافان في محمية للأفيال.

وغرّدت شير شاكرة لرئيس الوزراء إتاحته لها "إمكان نقل كافان إلى كمبوديا".

وكان وضع كافان الذي وصل إلى باكستان بعد ولادته بوقت قصير في العام 1985 وبقي مقيّداً بالسلاسل لسنوات ، سلّط الضوء على حالة حديقة الحيوان في العاصمة الباكستانية، وقد دفع وضعها المزري للغاية القضاء الباكستاني إلى أن يأمر في مايو الفائت بنقل كل الحيوانات منها.

وكانت منظمة "فور بوز انترناشيونل" وراء الحملة التي أثمرت إنقاذ كافان، وقد أمضى فريق من أطبائها البيطريين ومعالجيها شهوراً عدة مع الفيل من أجل التحضير لنقله.

وقد ركزوا على تدريبه على دخول الصندوق المعدني الذي سيتم نقله فيه إلى المطار.

وقال المتطوعون الذين يعتنون بكافان إنه يستجيب جيداً للموسيقى والغناء. ومن المتوقع أن تغني له شير أغنية أو اثنتين قبل أن يغادر إسلام أباد.