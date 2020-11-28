شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال اليوم يكشف هوية أم كلثوم الأهلاوية وفريد الأطرش الزملكاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الهلال اليوم عن انتماءات نجوم الفن للقطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، ونشر الموقع تقريرا عن علاقة عشق الفنانين سواء الراحلين أو الحاليين بالأهلى والزمالك.

وقال تقرير الهلال اليوم أنه منذ ظهور ناديي الأهلي والزمالك على الساحة الرياضية، في مصر والوطن العربي، استحوذا على قلوب نجوم الفن، منذ أيام الزمن الجميل، فمن من مشاهير التمثيل والغناء كان يشجع الأحمر، ومن الذين قدموا قلوبهم للأبيض.

لقراءة التقرير أضغط هنا..