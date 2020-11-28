شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مسرح الشباب يكشف تفاصيل ورشة "ابدأ حلمك" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المخرج عادل حسان، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت: الطالب بيدرس على مدار 6 شهور مجانا، مفيش أي رسوم خالص، الورشة مدعومة بالكامل من الدولة، وبعد التخرج كمان بنقدر نختار بعض العناصر المتميزة وبيوصلوا لـ50% من عدد الخريجين، وبننتج لهم عروض إنتاج مسرح الشباب، وبيتم افتتاحها للجمهور".
وتابع: "خريجو الورشة اللي بيشتغلوا في هذه العروض بياخذوا مقابل مادى، هو مش مقابل كبير بس في النهاية المقابل بيقدر يساعده أنه ينزل كل يوم من بيته وييجى يقدم عرض مسرحى".
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