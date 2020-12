شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تتصدر قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا.. تعرف على باقى الـTOP5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن تسيطر على صدارة قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا و ذلك بأغنيتها "POSITIONS" التى تحقق نجاحا مذهلا حول العالم منذ الساعات الأولى لإطلاقها، واستطاعت أن تكون بالمركز الأول بعد منافسة قوية مع أهم وأشهر نجوم العالم مثل مايلى سايروس ودوا ليبا وشون مندس والفريق الكورى الشهير BTS .



اريانا جراند اريانا جراند

وتأتى فى المركز الثانى هذا الأسبوع النجمة العالمية بيلى إيليش و ذلك بأغنيتها "Therefore I Am " وهى الأغنية التى قدمتها إيليش ذات الـ 18 عامًا لأول مرة كاستعراض فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 .



بيلي ايليش بيلي ايليش

اما المركز الثالث فى هذا الأسبوع من نصيب أغنية " SWEET MELODY " للفريق البريطانى الشهير " LITTLE MIX " ، فى حين كان المركز الرابع من نصيب أغنية " SEE NOBODY " لويس نيلسون و هاردى كابريو.

وكانت النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر (25 عاما) صاحبة المركز الخامس فى القائمة لهذا الأسبوع و ذلك بأغنيتها "LEVITATING" .