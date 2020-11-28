شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى: "رفضت مضايقة أصدقائى الزملكاوية كفاية اللى حصلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سامح الصريطى، أنه شاهد مباراة القرن نهائى دورى أبطال إفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك، مع مجموعة من أصدقاءه من بينهم مشجعين للنادى الزمالك، وقال: "أصدقائى مثاليين ولكنهم يقولون الحلو مبيكملش، ومقدرش أضايقهم كفاية اللى حصل فيهم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "التعصب بشكل عام أمر مرفوض، ونحن نشاهد الكرة لكى نستمتع، وتلك المباراة كان لها طعم خاص، لأنها لأول مرة فى التاريخ أن يتقابل قطبى الكرة المصرية والإفريقية فى نهائى دورى الأبطال، وبالنسبة لنهائى القرن، هو ليس له علاقة بنادى القرن، نادى القرن أمر محسوم، ويجب أن يفرح الجميع لأن مصر فازت فى كل الأحوال بالبطولة من قبل إقامة المباراة".

وقال: "كلا الفريقين لعبا على الفوز، وظهرت المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية، و2020 رفضت أن تمر دون أن يحدث حدث يفرح فيه المصريين".