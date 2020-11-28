- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تفض اشتباكًا بين بعض الكلاب بشكل كوميدي "بس ياض".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر من خلاله وهي تقوم بفض اشتباك بين بعض الكلاب الصغيرة بشكل كوميدي ساحر حيث وجهت الصراخ لهم وقالت "بس بس بس ياض".
وكانت قد أحيت الفنانة إيمى سمير غانم، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان والمطرب الراحل عامر منيب، التى حلت يوم 26 نوفمبر، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا سمير، خلال فترة طفولتهما، مع المطرب الراحل خلال إحدى الحفلات، أتبعتها بتعليق: "الله يرحمه ويغفر له يا رب.. بحبه جدا".
وتعود الفنانة إيمى سمير غانم للمنافسة فى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى برعاية المنتج أحمد السبكى، حيث استقرت على الفكرة الرئيسية التي تظهر بها في شهر رمضان، وجارى حالياً اختيار مخرج يتولى مهام العمل، ويتم التعاقد معه في أقرب وقت للبدء في معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال الذين يشاركونها في المسلسل.
يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.
ودارت أحدث "سوبر ميرو" حول "أميرة طفطف" مسئولة سوشيال ميديا في موقع "الخبر اﻷكيد"، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تفض اشتباكًا بين بعض الكلاب بشكل كوميدي "بس ياض".. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.