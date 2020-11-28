شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية لرامى بركات: ملتزم بتسليم مقتنيات الراحل أحمد زكى لوزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى بركات الأخ الأصغر للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، فى تصريح صوتى، أنه ملتزم بتسليم مقتنيات الامبراطور أحمد زكى إلى وزارة الثقافة، مشيراً إلى أنه يرفض تماماً بيع أو التصرف فى مقتنيات زكى لأى جهة.

وكانت أخبار قد انتشرت مؤخراَ، أن عائلة زكى تدرس بيع مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكى، خاصة أنه هناك ورثة، إلا أن رامى بركات حسم الأمر، وتعهد بتسليم تلك المقتنيات إلى وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة ايناس عيد الدايم.

واحتفل رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مؤخرا بخطوبته في جو عائلي بسيط، وظهر رامي وعروسته، في حفل الخطوبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط.

رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض،

تزوجت الفنانة هالة فؤاد من الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.