ماثيو بيري يعلن خطوبته على "أعظم إمرأة على وجه الكوكب" .. من هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - المشاهير بعكس الناس،يترددون بالإرتباط رسمياً إلا بمن يثقون بقدرتهم على إسعادهم،ولا بد أن يسبق الإرتباط تجارب واختبارات لمعرفة قدرة العلاقة على الصمود أمام مسؤوليات الزواج والعيش المشترك تحت سقف واحد،ويبدو أن بطل مسلسل "فريندز" ماثيو بيري الشهير فيه بشخصية "تشاندلر" وصل إلى هذه النقطة وأعلن أخيراً خطوبته من حبيبته مولي هورويتز التي تصغره ب22 عاماً.



وأعلن نجم هوليوود الممثل السينمائي والتلفزيوني ماتيو بيري البالغ من العمر "51 عاماً" خطوبته رسمياً من حبيبته مولي هورويتز Molly Horowitz البالغة من العمر"29 عاماً" لمجلة "بيبول" ،ووصفها بحديث صحفي معها ، بأنها "أعظم إمرأة على وجه الكوكب".

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خطوبة رسمية بعد علاقة حب طويلة



وحول خطوبته الآن قال ماتيو بيري:" قررت أن أخطب.. لحسن الحظ، كنت أواعد أعظم امرأة على وجه الكوكب في هذا الوقت"، فيما أوضحت مولي هورويتز أنهما يرتبطان منذ فترة طويلة، لكن علاقتهما لم تنكشف علناً للجميع إلا قبل عدة أشهر قليلة فقط، حيث إنهما ظهرا معًا وهما يخرجان من أحد المطاعم في ويست هوليوود.

وقضى الثنائي الرومانسي ماتيو ومولي عطلات سعيدة معاً في لوس أنجلوس عام 2019،وشاركت مولي صورة لها مع أصدقائها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،ووصفته بتعليق إلى جانبها بأنه "صديقها"،وهو في الواقع "حبيبها".

وكان الثنائي ماتيو ومولي قد أحبا بعضهما سراً منذ عام 2018،وعندما وجدا أنفسهما جاهزين للإرتباط بثقة،تم ذلك في نوفمبر- تشرين الثاني 2020 .

ماثيو بيري



قصة جورج كلوني تتكرر

وماتيو بيري "51 عاماً" مثل جورج كلوني ،كان متمسكاً بعزوبيته،فهو لم يتزوج سابقاً رغم أنه أحب وواعد ممثلات شهيرات من أبرزهن: جوليا روبرتس،وليزي كابلان.

لكن حبه الكبير لمولي هورويتز التي تعمل مديرة أدبية لوكالة "كتاب سيناريو وممثلين ومخرجين" في نيويورك ولوس أنجلوس،غيّره من الداخل ،وجعله يخطبها،ويصفها بأعظم إمرأة على وجه الكوكب.

كما جعلته يمضي قدماً نحو الرباط المقدس بسعادة وحماس غير متوقعين.

يشار إلى أن ماتيو بيري ينتظر كملايين المشاهدين بدء تصوير وعرض الحلقة الإستثنائية من المسلسل الشهير "فريندز" قريباً،بعد أن تم تأجيل تصويرها إلى عام 2021 المقبل عقب تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا في أرجاء العالم.



فيلم سينمائي جديد مع ليوناردو دي كابريو



ويستعد ماتيو بيري لمشاركة ليوناردو دي كابريو ،وميريل ستريب ،وتيموثي شالاميت ،بطولة فيلم سينمائي كوميدي جديد بعنوان:"Don't Look Up" وتدور أحداثه حول عالمين فلكيين يقومان بجولة واسعة لتحذير البشرية من خطر إقتراب كويكب فضائي يد يدمر كوكب الأرض.