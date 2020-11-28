أحمد فهمي يتراجع عن الإعتذار ل شيكابالا.. والسبب

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تراجع الفنان أحمد فهمي بعد ساعات بسيطة، عن اعتذاره لشيكابالا لاعب كرة القدم في نادي الزمالك بعد بسبب فيديو مسئ له.
ونشر فهمي صورة للنادي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - Facebook" وعلق عليها قائلاً: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الستوري بتاعته حالا.. حاجة تقرف..واللي مش عاجبه يشيلني من عنده.. الأهلي وجمهوره
بدأت المشادة عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي، وحاول فهمي تهدئة قائد الزمالك إلا أن الأخير قام بسب جمهور الأهلي وهو
وفور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضي منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.
وكان حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد أقيم بأحد الفنادق الشهيرة وبحضور حشد كبير من نجوم كرة القدم والفن، وأحيا حفل الزفاف النجم الكبير عمرو دياب.
وفور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضي منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.
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