عبدالدايم : إنشاء المراكز الإبداعية يهدف إلى تشكيل الوعي بالفكر والإبداع

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قصر ثقافة وادي النطرون بحضور الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت عبد الدايم إن البنية الثقافية في مصر شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للدولة وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة والفكر والابداع وأضافت أن افتتاح قصر ثقافة وادي النطرون وإدراجه في منظومة العمل يحقق إحدى محاور عمل الوزارة الرامية

إلى التوسع في إنشاء المراكز الثقافية بالمحافظات تحقيقا للعدالة الثقافية التي تهدف إلى إيصال المنتج الفكري والإبداعي لكل أفراد المجتمع ووجهت بتنفيذ البرنامج الفكري والابداعي الذي اعد خصيصا ويتضمن مجموعة الندوات والعروض الفنية والمسرحية والسينمائية إلى جانب تنمية مهارات المرأة بوادي النطرون من خلال الورش الفنية المتعددة واكتشاف الموهوبين من خلال فصول تنمية المواهب ووجهت التهنئة لأبناء وادي النطرون على هذه المنارة الفكرية ودعتهم إلى المشاركة في الفعاليات الفكرية والفنية التي سينظمها القصر فعليا أو منخلال منصته الالكترونية.وقال آمنة إن محافظة البحيرة تتميز بتعدد المراكز الثقافية ما بين المكتبات وقصور الثقافة ودار الاوبرا مما يسهم في انتشار المعرفة بين اهالى المحافظة وأكد أنه يقدم كافة اشكال الدعم للانشطة الثقافية بالبحيرة.من جانبه أوضح الدكتور عواض أن القصر يقع على مساحة 3755 متر مربع يحتوي الدور الأرضي على مسرح يسع إلى 300 مشاهد إلى جانب استغلال الفرغات بالقصر وإنشاء مسرح مكشوف يسع ٣٠٠ مشاهد قاعات، كبار الزوار، اطلاع للأطفال و متعددة الأغراض، منفذ بيع الكتب ومكاتب إدارية أما الدور الأول يضم قاعتي الفنون التشكيلية ونادي المرأة إضافة إلى مكتبة الكبار والتى تحتوي على جزء من المكتبة الخاصة للناقد الراحل على ابو شادي التى اهدتها اسرته للهيئة ،وغرفة إسقاط إلى جانب مبنى إداري ملحق بالقصر.