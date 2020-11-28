عاصي الحلاني في عيده الخمسين.. سنوات من النجاح والنجومية

متابعة بتجــــــــــرد: يصادف اليوم عيد ميلاد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي ولد في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970.

إنطلاق عاصي الحلاني نحو النجومية منذ عام 1991 أي مع بداياته حينما شارك في استوديو الفن، فلمع نجمه حينها ولفت الأنظار نحوه مع اكتمال العناصر التي تخوّله لأن يصبح نجم صفّ أوّل، وبالفعل هذا ما استطاع تحقيقه منذ مطلع التسعينات لغاية هذا اليوم مع اقتراب عام 2021.

بعدما نال الجائزة الفضية في برنامج المواهب “استوديو الفت” عن اللون الفلكلوري، أطلق الحلاني أولى أغنياته فاشتهر بتقديم “الهوّارة” التراثية على طريقته الخاصة عام 1992 بالتعاون مع شركة “ريلاكس إن”، كما غنّى اللهجة البدوية منذ بداياته قبل أن يحقّق انتشارًا عربيًا كبيرًا مع أغنيته الشهيرة “وإني مارق مرّيت” (كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير صفير)، ليقدّم بعدها العديد من الأغنيات “الضاربة” مثل: “بحبّك وبغار” وصولًا إلى ألبوماته في الألفية الثالثة وآخرها من الألبومات نذكر “حبيب القلب” ومن الأغنيات المنفردة أحدثها “رجعتيني لبدايتي”، علمًا أن الحلاني قدّم العديد من المواضيع الغنائية فغنّى للحب والوطن والأم وغيرها.

هذه الموهبة الفنية التي يتمتّع بها الحلاني لا تنحصر في الغناء فقط، إنّما أيضًا في التلحين حيث قام بوضع ألحان لأهم أغنياته مثل: “يا ناكر المعروف”، كما خاض تجربة التمثيل على الصعيدين المسرحي والتلفزيوني (مسرحية شمس وقمر ومسلسل العرّاب). أيضًا له تجربة فريدة كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج الهواة The Voice.

إلى جانب ذلك، نضيف بعض المعلومات حول الحلاني حيث أن لقبه “فارس الغناء العربي” فأطلقه عليه الإعلامي اللبناني الراحل جورج ابراهيم الخوري، كما نذكر أن عاصي متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس ولديه منها ثلاثة أبناء: ماريتا، دانا والوليد.

وبمناسية عيد ميلاد فارس الغناء العربي، نقول له “العُقبي للمئة” مع دوام التألّق والتميّز.