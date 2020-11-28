“ظل راجل” مسلسل ياسر جلال في رمضان 2021.. ماذا عن “الديب”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قرّر الممثل ياسر جلال خوض سباق الماراثون الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد يحمل عنوان “ظل راجل”، يتعاون خلاله مع شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي، تأليف أحمد عبدالفتاح، وبقيادة المخرج أحمد صالح.

وكان مقرراً أن يخوض جلال السباق بمسلسل ديني تاريخي يحمل عنوان “سيف الله”، إلا أنه تراجع عن قرار خوض البطولة بعد أن أبدى موافقة مبدئية عليه، وأكد خلال تصريحات صحافية له أن فكرة المسلسل رائعة ولكن التحضيرات للشخصية كانت ستتطلب مجهوداً ووقتاً مكثفاً وهو ما دفعه للاعتذار .

ويتعاون جلال مع شركة “سينرجي” في مسلسل ثان بعنوان “الديب” يتألف من ثماني حلقات، سوف يعرض خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، والإخراج لأحمد نادر جلال.

ويجسد ياسر جلال خلاله شخصية محام يتعرض للعديد من المشكلات والأزمات بسبب تصديه لقضايا شائكة، يتورط خلالها مع شخصيات هامة.

ونذكر أن الفنان ياسر جلال تألق في الموسم الرمضاني الماضي 2020، خلال مسلسل “الفتوة” الذي شاركه في بطولته نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد خليل، رياض الخولي، مي عمر، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، تأليف هاني سرحان، والإخراج لحسين المنباوي.