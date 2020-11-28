اعتداء ورعب في موقع تصوير “زهرة الثالوث”

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متابعة بتجــــــــــــرد: لم تكد تمر أزمة شجار الممثل أكين أكينوز بطل مسلسل “زهرة الثالوث” مع مساعد المخرج، حتى حصلت مشكلة أخرى في موقع التصوير أحدثت رعباً لفريق العمل.
وفي التفاصيل اعتدى شخص على فريق العمل بموقع التصوير في ماردين، ما سبب رعباً بين أبطال العمل واضطروا لطلب الشرطة، اتضح فيما بعد أنّ هذا الشخص هاجم أيضاً أشخاصاً كثيرين في المدينة وهو يعاني من اضطراب نفسي.
من جهة أخرى، انفصل عن المسلسل الممثل دوغان بيرقدار الذي أدى دور أصلان، حيث كانت نهايته الموت بحادث سير، وكانت ذكرت بعض المصادر الصحافية أن أكين أكينوزو ودوغان كانا يعملان في أجواء مشحونة، وكان بينهما توتر دائم أثناء تصويرهما لمشاهدهما، ولم يكن يشعر أكين بالارتياح من تمديد دوره.
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