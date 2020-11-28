شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور تفاصيل علاقة شادية بشمس البارودى ومديحة كامل فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الثالثة لرحيل محبوبة الجماهير وصوت مصر الفنانة الكبيرة شادية والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر من عام 2017، بعد رحلة عمر ملأتها بالفن والحب والعبادة والزهد.

فلم يشهد التاريخ الفنى نجمة حظيت بحب الجمهور بالإجماع مثل شادية، ظلت ولا تزال هذا الطيف الجميل المتفرد الذى رأى فيه الجمهور البنت الجميلة الشقية والمرأة القوية والأم الحنون، بل ورآها رمزا للوطن الذى يسعى للتحررومقاومة القبح والظلم، فى دور فؤاده التى ترمز إلى مصر الجميلة.

بقيت وستبقى شادية على مر الزمن فى وجدان وقلوب المصريين رغم أنها قضت ما يزيد عن 30 عاما من حياتها مبتعدة عن الأضواء والظهور بعد اعتزالها وتفرغها للعبادة، ورغم ذلك ظل الجميع متعلقاً ومتعطشاً لرؤيتها.

وخلال فترة اعتزالها توطدت علاقة الفنانة الكبيرة شادية بعدد من الفنانات المعتزلات وأشهرهن الفنانة شمس البارودى وأميرة السينما مديحة كامل.

وفى حوار مع الفنانة المعتزلة شمس البارودى تحدثت لليوم السابع عن تفاصيل علاقتها الفنانة شادية.

وقالت شمس البارودى: «لم أبادر بدعوة أى فنانة للحجاب أو الاعتزال، ولكن كان عدد منهن يتواصلن معى عندما فكرن فى هذه الخطوة، وكان أولهن الفنانة الراحلة شادية التى اعتزلت بعدى بخمس سنوات».

وأوضحت البارودى قائلة: «لم تجمعنى بالحبيبة شادية أى أعمال فنية ولم أقابلها فترة عملى بالفن، وبعد اعتزالى لم أكن أتواصل مع أحد من الوسط الفنى، وفوجئت فى أحد الأيام بابنى عمر ينادينى قائلا: «واحدة اسمها شادية عاوزاكى على التليفون».

وأضافت: «لأول مرة أشعر بمدى جمال صوتها حين قالت لى السلام عليكم ورحمة الله يا أختى فى الله، ولم أكن أتخيل أن تكون الفنانة شادية هى من تحدثنى، وقالت لى إنها ذهبت للشيخ الشعراوى، وقالت له عاهدت نفسى ألا أغنى إلا الأغانى الدينية، فقال لها: عاهدى الله وكلمى أختك شمس»

وتابعت البارودى قائلة: «بعدها جمعنى بشادية أكثر من لقاء، فزارتنى فى بيتى مرتين، وذهبت لها فى بيتها بالجيزة وقبل أن تنتقل للإقامة مع أبناء شقيقها أكثر من مرة، وكنا نجتمع أنا وهى والشاعرة علية الجعار، وكانت تسألنى عن تجربتى فى الاعتزال وكيف تركت عالم الشهرة».

وعن تفاصيل هذه اللقاءات قالت: «كانت علية الجعار تقول أشعارا فى حب الله ورسوله، وكنا نقرأ القرآن ونختمه معا، ونتحدث فى الدين، وكانت الحاجة شادية تسأل عن كل صغيرة وكبيرة حتى تتقرب إلى الله، كما كانت تقص علينا رؤى جميلة تراها فى المنام، ونشأت بينى وبينها علاقة قوية ووقفت إلى جوارى بعد وفاة أمى»

أما عن علاقة شادية بالفنانة مديحة كامل فتحدثت عنها ميرهام الريس الابنة الوحيدة لمديحة كامل لليوم السابع ، مؤكدة أنه بالرغم من أنه لم يكن لأى من الفنانات المعتزلات دور فى اعتزال والدتها إلا أن علاقة والدتها توطدت بعد الاعتزال بالفنانة شادية وكانت على تواصل معها وتبادلتا الاتصالات.

وقالت ابنة مديحة كامل: "الحاجة شادية أكرمتنى بحضور فرحى، رغم أنها كانت لا تحضر أى مناسبات ولا تظهر فى أى تجمعات، والتقطنا معنا عدة صور، وكانت تتعامل مع أمى ومعنا بحب كبير"