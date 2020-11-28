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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعتذر لشيكابالا عن فيديو "الكلب": رغم خلافاتنا لكن الاعتذار واجب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الخلافات التى تصدرت السوشيال ميديا في وقت سابق بين الفنان أحمد فهمي، وقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، إلا أن فهمى قرر الاعتذار لنجم الزمالك عما بدا من البعض حينما نشروا فيديو لـ"كلب" وصفوه بلاعب الزمالك، وذلك عقب مباراة القمة التى أقيمت أمس، وعلق فهمى على ذلك بكتابة بوست مطول عبر حسابه على موقع فيس بوك قال فيه: "رغم خلافى معاه الشديد، ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جداً الصراحة ومنظر بشع".
وأضاف فهمى: "احنا جمهور كبير ومحترم بنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك، لكن موقفى منك لن يتغير".
احمد فهمى لـ شيكابالا
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.
وأشعل ما يقرب من 200 عضو بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا إلا أن المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهى منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.
نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.
علي معلول، ظهير أيسر الفريق، سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك "اطلع برا" بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، فيما يعد محمد مجدي قفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء أمس الجمعة.
ويعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، استهلها في شباك "اطلع برا" بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربي شاهدة على تسجيله آخر أهدافه في إياب دور نصف النهائى.
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