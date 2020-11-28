شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد ينفي إصابته بكورونا: أنا في التصوير وبخير الحمد لله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان بيومي فؤاد ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا عبر فيديو خاص أرسله لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤكدًا أنه في تصوير أحد أعماله حاليًا وأنه أجرى أكثر من مسحة للاطمئنان على صحته فور عودته من شرم الشيخ والحمد لله كانت المسحات سلبية .

يذكر أن النجم بيومي فؤاد كان قد تم تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي وحصل علي درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب وخصص له مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن تجربته المسرحية بشكل خاص وتحربته في عالم الفن منذ الدراسة حتي النجومية .