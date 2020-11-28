شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الغيطى تحتفل بعقد قرانها بفستان أبيض بحضور والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم منذ قليل، قران الفنانة الشابة ميار الغيطى، ابنة الإعلامى محمد الغيطى على زوجها شريف العلمى، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

ظهرت الفنانة ميار الغيطى في 2008 مع تامر حسني في كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، وظهرت بعد ذلك من خلال الدراما التليفزيونية، حيث جسدت ثلاث شخصيات مختلفة و ناجحة، أولها خلال مسلسل «بنت من الزمن ده» فلعبت دور «شوقية» شقيقة «شروق» وهي بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة في البيوت وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، وتختلف الشخصية تماما عن دورها في مسلسل «قلب ميت» حيث لعبت دور «غادة» الفتاة الارستقراطية الطيبة والرومانسية التي تغرم بالشاب «هيثم» الذي يموت أمام عينيها وتتحمل الآلام وتتعامل مع الموقف، لكن في ثالث أعمالها الدرامية «أيام الحب والرعب» جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية وترتدي النقاب، لكنها تدرك أن الدين أعمق من ذلك، فتعود إلى حياتها الطبيعية.

عارض والدها الإعلامى محمد الغيطى دخولها في بمجال التمثيل في البداية بسبب دراستها، لكنها استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة فساعدها معنويا بنصائحه.



















