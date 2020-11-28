شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد توجه رسالة حب لوالدتها: " إحنا من غيرك ولا حاجة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة حب و امتنان لوالدتها، واسترجعت هنا صورة من ذكريات حفل زفافها تجمعها بوالدتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" ربنا يخليكي لينا يا أحلى أم في الدنيا احنا من غيرك ولا حاجة بحبك يا أمي".



هنا الزاهد

وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المنتظر عرضه قريبًا، وظهرت في الفيديو بلوك مختلف بسبب تعدد الشخصيات التي تقدمها بحكايات المسلسل المختلفة، حيث ظهرت بشعر أحمر قصير، معلقة علي الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "حلوة الدنيا سكر قريبا 9 قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا وإن شاء الله يعجبكم".

ومسلسل " حلوة الدنيا سكر" يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة وفريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخرأعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.