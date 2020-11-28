شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور لدلوعة الشاشة شادية فى الذكرى الثالثة للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت، الذكرى الثالثة لوفاة النجمة الكبيرة شادية، التي رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر عام 2017، وسوف تظل ذكراها محفوره في ذاكره جمهورها و محبيها بأعمالها السينمائية والدرامية، لذلك شاهد أجمل صور شادية في مرحلة شبابها.

ولدت شادية 8 فبراير 1931 واسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 فيلم وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية ومسرحية واحدة.

ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، وهي ابنة المهندس الزراعي أحمد كمال بدأت حياتها الفنية صدفة عندما وقع تحت يد والدها إعلان عن مسابقة تنظمها شركة اتحاد الفنانين التي كونها حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر في عام 1947 وذلك لاختيار عدد من الوجوه الجديدة للقيام ببطولة الأفلام السينمائية التي ستقوم بإنتاجها الشركة واصطحبها والدها لتقديمها إلى لجنة المسابقة وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، كما قام حلمي رفلة بتبنيها فنيًا وأطلق عليها الاسم الفني شادية بدأت مسيرتها الفنية بفيلم (أزهار وأشواك) وكان لها في ذلك الوقت خطها الواضح من خلال تأدية أدوار البنت الدلوعة خفيفة الظل ولذلك أطلقوا عليها في ذلك الوقت دلوعة الشاشة

وقدمت العديد من الأفلام منها "بائعة الخبز، ليلة من عمري، دليلة، المرأة المجهولة وفي عيون سهرانة، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، مراتي مدير عام، عفريت مراتي اللص والكلاب، ميرامار، الطريق، زقاق المدق وكان أخر أفلامها هو لا تسألني من أنا وفي منتصف الثمانينات اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.



شادية شادية



دلوعة الشاشة دلوعة الشاشة



شادية و صلاح ذو الفقار شادية و صلاح ذو الفقار



شادية شادية



شادية شادية



شادية فى المطبخ شادية فى المطبخ



شادية شادية

شادية



