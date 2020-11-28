شكرا لقرائتكم خبر عن حضن يجمع ياسمين عبد العزيز ومنى زكى فى أحدث ظهور لهما .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على التعبير عن حبها لصديقتها المقربة النجمة مني زكي، بنشر صورة تجمعما وهما يحتضنان بعضهما، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي أظهرت مدى قوة العلاقة التي تجمع الثنائي، ويحرصان على إظهارها من حين لآخر في منشوراتهما التي تجمعهما في المناسبات الخاصة حيث يتسارع الثنائي على كتابة التعليقات على الصور التي ينشراها، واكتفت ياسمين عبد العزيز بكتابة كلمة "حبيبتي" تعليقاً على الصورة التي نالت إعجاب الكثير من متابعيهم وتلقت عدد كبير من التعليقات خلال وقت قصير من نشرها.

وعلى جانب آخر، سخر النجم أحمد العوضى من شائعة انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز وطلاقهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك، بعدما أكدت أن العوضى طلق ياسمين عبد العزيز وقال في تعليقه: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا"، وكانت تغزلت النجمة ياسمين عبد العزيز في زوجها الفنان أحمد العوضى، بداية الشهر الجاري، حيث نشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بطلى"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.