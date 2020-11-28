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شكرا لقرائتكم خبر عن حضن يجمع ياسمين عبد العزيز ومنى زكى فى أحدث ظهور لهما .. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على التعبير عن حبها لصديقتها المقربة النجمة مني زكي، بنشر صورة تجمعما وهما يحتضنان بعضهما، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي أظهرت مدى قوة العلاقة التي تجمع الثنائي، ويحرصان على إظهارها من حين لآخر في منشوراتهما التي تجمعهما في المناسبات الخاصة حيث يتسارع الثنائي على كتابة التعليقات على الصور التي ينشراها، واكتفت ياسمين عبد العزيز بكتابة كلمة "حبيبتي" تعليقاً على الصورة التي نالت إعجاب الكثير من متابعيهم وتلقت عدد كبير من التعليقات خلال وقت قصير من نشرها.
وعلى جانب آخر، سخر النجم أحمد العوضى من شائعة انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز وطلاقهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك، بعدما أكدت أن العوضى طلق ياسمين عبد العزيز وقال في تعليقه: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا"، وكانت تغزلت النجمة ياسمين عبد العزيز في زوجها الفنان أحمد العوضى، بداية الشهر الجاري، حيث نشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بطلى"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.
ياسمين عبد العزيز ومني زكي
وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرا في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر انستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما إن نشرت الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.
آخر أعمال النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تانى ليه" وعرض في رمضان الماضى بطولة شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى .
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