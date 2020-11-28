شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ليلى عز العرب تعلن انضمامها لفريق عمل مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة ليلى عز العرب، عن انضمامها لفريق عمل مسلسل الاختيار 2، حيث نشرت تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتطلب من متابعيها المباركة على الانضمام للمسلسل، وكتبت ليلى عزب العرب، "باركولى يا أصدقائى نلت شرف الانضمام لمسلسل الاختيار 2"، لتشارك بذلك فى العمل الدرامى برفقة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والفنانة بشرى.



ليلي عز العرب

يأتى هذا فيما يواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جدير بالذكر، أن الفنانة ليلى عز العرب، كانت قد شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى، وحقق نجاحا كبيرا.