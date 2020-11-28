شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن الأهلاوية يحتفلون بالبطولة الأفريقية: "ولا فيه غيره يفرحنى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد كبير من نجوم الفن المعروفين بتشجيعهم للنادي الأهلي، بفوز القلعة الحمراء بالبطولة الأفريقية التاسعة في تاريخ النادى، بعد الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا علي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ونشر عدد منهم صورهم بعد الفوز مزينة بعلم النادى الأهلى، ومنهم النجمة أيتن عامر التى نشرت صورتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: " التاسعة يا اهلي.. ولا فى غيرة يفرحنى"، كما نشر الفنان أسر ياسين صورته مرتديا تي شيرت الأهلي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام".



اسر ياسين



ايتن عامر



ايتن

كما أهدي النجم أحمد فهمي الفوز لصديقه عمرو فهمى والذي كان أحد أشهر مشجعي الأهلي، معلقا عليها :"هتفضل فى قلوبنا.. دي أغلى هدية لروحك يا كابو المدرج وصاحب العمر"، كما وجهت له زوجته النجمة هنا الزاهد التهنئة، قائلة :"مبروك يا حبيبي وشك حلو"، كذلك نشرت الفنانة إيمان العاصي صورتها بفستان أحمر محتفلة بفوز الأهلي، قائلة :"ولا فيه غيره يفرحنا".



أحمد فهمي وصديقه



احمد فهمي



هنا الزاهد



ايمان العاصي



ايمان العاصي

ونشر الفنان محمد أنور، صورته مرتديا تي شيرت الأهلي، معلقا عليها :" من زمان كتفي في كتفك و معاك في أي مكان بس تنادينا تلاقي الكون مليان إنت الأمل و إنت الكيان"، ونشر الفنان أحمد السعدني صورته داخل استاد القاهرة بعد الفوز مع نجم الأهلي السابق خالد بيبو وعضو مجلس إدارة النادي محمد الجارحي معلقا :"أبطال أفريقيا".



محمد انور



محمد عبد الرحمن



تدوينه احمد السعدني



السعدني والجارحى وبيبو

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.