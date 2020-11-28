تعرف على تفاصيل تبرع A$AP Rocky بـ 120 وجبة لملجأ المشردين بنيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى دائما نجم الراب الشهير آساب روكى " A$AP Rocky " للمشاركة فى الأعمال الخيرية و تقديم المساعدة للمحتاجين ، فقد تبرع النجم الشهير البالغ من العمر ( 32 عام ) بـ 120 لملجأ وجبه للمشردين والأسر المحتاجة فى نيويورك حيث كان يعيش مع والدته هناك فى وقت من الأوقات .
وحسب التقارير المتداولة أن آساب قدم هذا التبرع السخى بالتزامن مع عيد الشكر " Thanksgiving " وقام شخصيا بتسليم الطعام من مطعم إيمى روث فى هارلم بنفسه للمحتاجين .
و أشارموقع " TMZ " إن النجم الشهير قام بتوزيع الوجبات على Regent Family Residence ، وهو ملجأ للمشردين يخدم 83 عائلة .
و تُظهر الصور أن مغنى الراب كان ملتزم ببروتوكول أمان " COVID-19 " ، حيث كان يرتدى قناع للوجه أثناء توصيله وجبات الطعام للمحتاجين دون تلامس ، و أكد التقرير ان النجم الشهير التبرع بهذه الطريقة بقى هو ووالدته " رينيه بلاك " هناك فى بداية الالفينات ، ذلك فهو شعر بمدى احتياجهم و قررأن يأخذ هذه الخطوة.
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