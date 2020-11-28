محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الداعية مظهر شاهين مقطع فيديو من عقد قران الفنانة ميار الغيطي، اليوم، على شريف العلمي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".
وعلق الداعية على الفيديو:" منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ/ محمد الغيطي ، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".
واحتفلت الفنانة ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019.
ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة ميار الغيطي مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019، بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومن إخراج وليد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| لحظة عقد قران الفنانة ميار الغيطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.