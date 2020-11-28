"تضلك الفارس"..رامي عياش يهنئ عاصي الحلاني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان رامي عياش على تهنئة صديقه، الفنان عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده ال50.

وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "عاصي الحبيب، عقبال المية سنة.. تضلك الفارس اللبناني، ويخلي عيلتك".

وكانت آخر أعمال الفنان رامي عياش، كليب "دقي يا مزيكا"، إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جي دبليو تي انترتينمنت، من كلمات منة القيعي وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي نابلسي، وإخراج مريم الباجوري.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، يحتفل اليوم، السبت ٢٨ نوفمبر، بعيد ميلاده ال50، إذ إنه من مواليد عام ١٩٧٠، وزوجته هي كوليت بوليس الحلاني، عارضة أزياء لبنانية، وقد تزوجا في عام 1995م، ولديهم ٣ أبناء هم: "الوليد، ماريتا، دانا".