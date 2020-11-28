الصور الأولى لعقد قران الفنانة ميار الغيطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الإعلامي محمد الغيطي بعقد قران ابنته الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي، اليوم. ونشر الداعية مظهر شاهين صور عقد الزواج، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، علق :" منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ/ محمد الغيطي، علي الأستاذ / شريف العلمي،، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين". واحتفلت الفنانة ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019. منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ/ محمد الغيطي، علي الأستاذ / شريف العلمي،، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين.تم النشر بواسطة ‏مظهر شاهين‏ في السبت، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠

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