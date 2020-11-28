أحمد السعدني برفقة أحمد فهمي: "أجواء ما قبل المباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر "السعدني" وفهمي مرتديان "تيشيرت" من اللون الأحمر، تشجيعًا للنادي الأهلي. علق أحمد السعدني على الصورة: "أجواء ما قبل المباراة". وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي، الذي أحرز هدفا خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وذلك في مباراة أمس.

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