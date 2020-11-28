بالصور.. عقد قرآن الفنانة ميار الغيطي

منذ قليل تم عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الإعلامي الكبير العزيز محمد الغيطي، على الأستاذ شريف العلمي .وعقد القرآن الشيخ مظهر شاهين. كريمة الإعلامي الكبير العزيز محمد الغيطي، على الأستاذ شريف العلمي .وعقد القرآن الشيخ مظهر شاهين.

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