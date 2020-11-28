صورة.. أحمد رزق يهنئ جماهير النادي الأهلي بالفوز

حرص الفنان أحمد رزق على تهنئة النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"رزق" صورة لعلم النادي الأهلي، وعلق عليها قائلاً:"مبرووك يا أهلاوية، أبطال أفريقيا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه ايضاَ بفوز النادي
الأهلي.
يذكر أن النادى الأهلي قد
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد رزق مسلسل"بخط الإيد"، بطولة يسرا اللوزي، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.
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