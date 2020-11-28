هيثم شاكرعن فوز المارد الأحمر: الأهلي فوق الجميع

حرص الفنان هيثم شاكر على تهنئة النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"شاكر" صورة لعلم النادي الأهلي، وعلق عليها قائلا:" الأهلي فوق الجميع، التاسعة، أهلاوية"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه أيضا بفوز النادي الأهلي.
يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة
جدير بالذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر كليب أغنية بعنوان"لحقتيني"، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وأحمد إبراهيم، والكليب من إخراج يانيس ديموليتساس.
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