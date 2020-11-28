شاهد.. خالد سليم يهنئ النادي الأهلي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا

حرص الفنان خالد سليم على تهنئة النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".



نشر"سليم" صورة له، ولعلم نادي الأهلي،

وكتب قائلاً:"ألف مبروك للنادي الأهلي، فرحتونا زي ما اتعودنا منكم، مبارة هايلة ومشرفة، وهارد لاك لنادي الزمالك".

يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء

أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما.

الجدير بالذكر أن النجم خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وبطولة كل من نور، كريم عبد الخالق، حازم سمير، إسلام جمال، محمد شاهين، فراس سعيد، دينا فؤاد، رنا رئيس.