مسلسل أمريكي يبلغ حلقته الـ12000.. عرض مستمر منذ 47 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتجاوز مسلسل "ذي يونج أند ذي ريستلس" الأمريكي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته رقم 12000.

وأفادت محطة "سي بي إس" الأمريكية التي تعرض "ذي يونج أند ذي ريستلس" بأن هذا المسلسل الذي "كان منذ عام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين.. يصل يوم الثلاثاء إلى الحلقة رقم 12000" .



ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة "ذي يونج أند ذي ريستلس" باللغة الإنجليزية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأمريكية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.

ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.

وألحقت "سي بي إس" في المناسبة أسبوعاً "خاصاً" ستكون باكورته الاثنين، ويشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة.

وسيتسنى للمتابعين أن يعيشوا مجدداً "بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان".