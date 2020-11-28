تراند اليوم : فتحي عبد الوهاب يكشف لجمهوره معاناته مع الفوبيا

يعود الفنان فتحي عبد الوهاب من جديد للدراما التلفزيون من خلال مسلسل يحمل اسم “فوبيا” (اسم مؤقت) في أول بطولة مطقة له بالشاشة الصغيرة.

يقدم فتحي عبد الوهاب شخصية رجل يعاني عدم الاتزان والفوبيا يعمل في منصب مرموق ويحاول استغلال نفوذه ومنصبه لتحقيق طموحاته الشخصية.

المسلسل كان مقررا أن يلعب بطولته النجم خالد الصاوي وانتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده في 2017 وتوقف بسبب خلافات مع شركة الإنتاج وتوقف العمل.

“فوبيا” من بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

ن ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى 2021 المقببل من خلال مسلسل “القاهرة كابول” مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى،والمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

