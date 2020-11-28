تراند اليوم : الأهلي جاب حق شاكوش وعلم علي عمر كمال : رقصه بالشورت

فرحة عارمة يعيشها حسن شاكوش بعد فوز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بكأس الأمم الأفريقية في مباراة القمة التي أقيمت مساء الجمعة 27 نوفمبر بستاد القاهرة.

واستغل شاكوش الفرصة للإنتقام من صديقه عمر كمال والذي يشجع النادي الأهلي خاصة بعد أجبره كمال على الرقص بالشورت من قبل أثناء تواجده بتونس وفاز وقتها نادي الزمالك بإحدى المباريات.

ومن خلال خاصية الفيديو كول تواصل شاكوش مع صديقه عمر كمال الذي يتواجد في العراق ووجه له مقطع من أغنيتهما “لغبطيطا” احتفالا بفوز الأهلي.

ووجه شاكوش لكمال رسالة قائلاً:”هارد لك ياحبيب قلبي، ومبروك للاهلي ،ولازم تفرح لنا، وهم منتخب مصر” فرد عمر كمال: “أنا مش فرحان، بس مبروك للأهلي”.

فقال «شاكوش»:«لا لازم تبقى فرحان، والأهلي الزمالك لعبوا لمصر وقدموا ماتش حلو لمصر، ومستنيك ترجع مصر عشان نفرح بالفوز ده ونعمل حفلة حلوة