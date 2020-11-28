تراند اليوم : الموت يفجع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن وفاة والدته، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب عبدالمجيد، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “‏وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين”.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء له في رحيل والدته، حيث كتبت نوال الكويتية: “عظم الله أجرك.. والله يرحمها ويغفر لها.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، فيما كتبت لطيفة: “ألف رحمة ونور على روحها.. عظم الله أجركم، والبقاء والدوام لله سبحانه، ربنا يصبركم”، بينما كتب رابح صقر: “عظم الله أجرك يا أبو عبدالله، وأحسن الله عزاءك .. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

يذكر أن، الفنان عبدالمجيد عبدالله، كانت آخر أعماله الغنائية أغنية”حلاك”.