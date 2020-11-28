بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. إسراء عبدالفتاح: فريق كبير فريق عظيم

أعربت الفنانة إسراء عبدالفتاح عن عادتها بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"إسراء" مجموعة صور لها برفقة إبنتها، وعلقت

عليهم قائلة:"فريق كبير فريق عظيم اديله عمري و برضه قليل، مبروك علينا بطولة أفريقيا"، وقد تفاعل معها الكير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال

أفريقيا مساء أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال إسراء عبدالفتاح مسلسل"سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.