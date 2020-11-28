رواد تويتر يعزون عبد المجيد عبدالله في وفاة والدته

عزى رواد موقع التدوينات الصغيرة تويتر، الفنان السعودى عبدالمجيد عبدالله، في وفاة والدته.

وكتب عبدالمجيد، قائلا: "‏وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب

العالمين".

وعلق آلاف الرواد، منهم نجوم الفن عبر المنشور معزيين الفنان الكبير، حيث كتب راشد الماجد: "أحسن الله عزانا يا بوعبدالله بوفاة امنا وندعو الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، و يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما علق تركي آل الشيخ: "عظم الله اجرك والله

يغفر لها ويرحمها وجعل ماجها تكفير ان شاءالله".

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

عبد المجيد عبد الله يتصدر تريندات السعودية بوفاة شقيقه الأكبر

الجمهور يدعم عبد المجيد عبدالله بعد غلق حسابه بتويتر لتعرضه للإهانة

نجوم الفن يعزون عبد المجيد عبد الله بعد وفاة شقيقه