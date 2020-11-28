ريهام سعيد قبل عودتها لصبايا الخير : قلقانة زي ما تكون المرة الأولى

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن عودة برنامجها "صبايا الخير" عبر شبكة تليفزيون النهار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت ريهام عبر حسابها قائلة : "مش عارفه ليه قلقانة زي ما تكون المرة الأولى التي أظهر فيها على الشاشة يمكن عشان النيه إنها بداية جديدة

بجد".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد حديثها قائلة : "يا رب اللهم إني مُقبلة على أيام تحتاج توفيقك فاجعل أولها تساهيل و آخرها فرح.. يارب اللهم إني اسألك ألا تضيع تعبي.. اللهم وفقني فإن التوفيق من عندك و سهل أمري فإن

التساهيل من لطفك".

واختتمت حديثها قائلة : "شكرًا ريم أحمد، باقي من الزمن ٤٨ ساعة يوم الإتنين الساعه ٩,30 على النهار".

جدير بالذكر أنه كانت أعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والتي انطلقت خلاله عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة، وتبنت حملات خيرية كثيرة خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.