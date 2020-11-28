القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول وفاة مارادونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 50 ثانية

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 1:05 مساءً

بعد وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا، فتح القضاء الأرجنتيني، أمس الجمعة، تحقيقا حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى مارادونا، يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “فُتح التحقيق لأن شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات”.

وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا، ماتياس مورلا، الخميس، أن “سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا”، محذرا من أنه سيذهب في اتهامه هذا “حتى النهاية”.

ولكن لم يتقدم هو أو أحد من أفراد عائلة مارادونا، بأي شكوى رسمية حتى الآن، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لـ”فرانس برس”.

وتوفي نجم نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، توفي في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، بسبب “وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب” بحسب تشريح أولي.